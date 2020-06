Un grazie di 'cuore in ceramica' della cooperativa sociale InVolo all'Iss

La Cooperativa Sociale “InVolo” ringrazia l'Ospedale per il lavoro durante l'Emergenza sanitaria e lo fa attraverso ceramiche portapenne e calamite a forma di cuore con la scritta “grazie” in rilievo. Sono state realizzate dal personale della Cooperativa, che si occupa di inserimenti lavorativi di persone svantaggiate, e donate questa mattina all'ISS per sottolineare l'impegno dei sanitari e dei reparti in prima linea durante l’emergenza Covid-19.

250 calamite di ceramica rappresentanti un cuore rosso con scritto “Grazie” e 14 portamatite con lo stemma di San Marino e la scritta “Grazie”. Lunedì materiale analogo sarà donato alla Protezione Civile e alle Forze dell’ordine.



Un grazie rivolto alle “eccellenti risorse umane di cui il nostro Paese è dotato” perché “è grazie a voi se siamo riusciti a gestire una grave crisi come quella che stiamo attraversando”, affermano dalla Cooperativa ringraziando “le donne e gli uomini che si impegno per il bene della nostra comunità a cui va il plauso per il vostro impegno quotidiano e allo spirito di dedizione che avete dimostrato”.