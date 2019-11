Università di San Marino firma intesa con ateneo di Würzburg

A siglare l’Intesa il Direttore dell’Istituto Giuridico, delegato dal Rettore Corrado Petrocelli. Presenti il Direttore del Dipartimento Affari Esteri e una delegazione di alti accademici appartenenti alla facoltà di Legge dell’Ateneo tedesco. Le due Università potranno promuovere significative collaborazioni, soprattutto a livello di scambi tra docenti e studenti, di pubblicazioni e materiali di insegnamento e di progetti di ricerca. La missione in Baviera ha anche approfondito il confronto su un’ulteriore intesa bilaterale in corso di definizione tra i due Atenei: lo scambio di studenti per la partecipazione a programmi di studio e di ricerca elaborati dalle stesse Università. Nell'occasione, a nome del Segretario per gli Affari Esteri Nicola Renzi, è stata conferita al Professore Onorario di Diritto tributario Dieter Salch - già Cavaliere di Gran Croce - la Medaglia al Merito di I classe dell’Ordine di San Marino.