Usl: carenza medici e bandi deserti, "agire subito”

E' uno dei nodi della sanità, non solo sammarinese, quello della carenza dei medici. Torna sul tema il Segretario della Federazione Pubblico Impiego dell'USL, Simona Mazza, partendo anche dal dato dei bandi che continuano ad andare deserti. “Un problema che viene da lontano, dalla mancata lungimiranza di provvedimenti contestati” – rileva – e che oggi hanno effetti a vari livelli, pensionistico in testa. Un Paese, dunque, poco attrattivo per i medici che vengono da fuori, per cui chiede soluzioni, tramite riforme o convenzioni con enti italiani, agendo su aspetti quali: il riconoscimento degli anni di lavoro svolti a San Marino; il cumulo dei contributi ai fini pensionistici; condizioni migliorative per il riscatto degli anni di Università.

Soluzioni da porre anche per scongiurare un altro fenomeno, quello dell'esodo dei medici sammarinesi, che USL ritiene “ugualmente penalizzati”. Richiama la Commissione ad hoc costituita di recente, auspicando che venga coinvolto anche il sindacato. “Continuare a ragionare nell'ottica di tagli, tetti, risparmi generalizzati – dice Simona Mazza – significa condannare i cittadini ad una sanità che, pur potendo contare su un personale qualificato, sarà però menomata”.