Vaccini, Montegiardino per gli OVER 70

La Giunta di Montegiardino riconferma il servizio di aiuto anche per gli abitanti del Castello della fascia di età 70-74 anni per prenotare ONLINE le date della vaccinazione ANTI COVID-19 Un membro di Giunta sarà a disposizione, presso la Casa del Castello Venerdì 12 marzo dalle 9.00 alle 11.00 e sabato 13 marzo dalle 9.00 alle 11.00. Per informazioni è possibile contattare il numero 335.7338640 E’ necessario presentarsi con un documento personale, il proprio codice ISS e un numero di cellulare. Si ricorda che il Vaccino è ora riservato agli over 70 che non abbiano già contratto il virus.