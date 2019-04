Verso la Pasqua: ieri sera suggestiva Via Crucis sul Titano

“Creare comunità” attraverso partecipazione e preghiera. Particolarmente sentita dalla popolazione la Via Crucis recitata, stazione per stazione, lungo le vie del centro storico cittadino. Un evento che risponde appieno alle suggestioni evocate dal Vescovo Andrea Turazzi e che ha coinvolto la Parrocchia di Murata, le Monache della Adorazione Eucaristica di San Marino Città, gli scout. Partecipanti sammarinesi per una accurata animazione sotto la guida del Teatro dell'Aleph, con la Direzione Artistica di Giovanni Moleri. Sullo sfondo i canti del Coro di Murata.

E' terminata al Colosseo la Via Crucis del Papa per i migranti e i bimbi violati. 'Le porte chiuse a causa della paura e dei cuori blindati dai calcoli politici', 'i piccoli feriti nella loro innocenza e nella loro purezza', ma anche una Chiesa divisa al suo interno. Queste, secondo Francesco, 'le croci del mondo di oggi'. Il Pontefice cita anche gli anziani 'lasciati da soli persino dai propri figli', le 'famiglie spezzate dal tradimento', i consacrati che hanno perso la loro vocazione.