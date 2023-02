È stato siglato nei giorni scorsi un importane accordo di collaborazione tra l’Istituto per la Sicurezza Sociale e l’Università di Camerino. Si tratta di un Accordo Quadro che prevede la possibilità di istituire tavoli di lavoro che coinvolgano docenti, ricercatori, specializzandi e anche aziende, rappresentanti di enti e istituzioni con l’obiettivo di strutturare delle collaborazioni di ricerca nell’ambito della progettazione e sviluppo dell’area del farmaco e più in generale degli integratori, nutraceutici e cosmetici. La collaborazione ricomprende anche la possibilità di realizzare attività seminariali e percorsi di formazione nell’ambito della Farmacia Ospedaliera e Territoriale, attraverso l’approfondimento di diverse discipline, tra cui la chimica farmaceutica, la farmacologia, la tecnologia farmaceutica e la biochimica, con l’obiettivo di trasferire conoscenze e competenze per poter affrontare le sfide del prossimo futuro, anche in questi campi. Prevista anche la possibilità di istituire nuove iniziative sui temi del trasferimento tecnologico, dando vita a start up, spin off ed attività di know how innovativo nel mondo del farmaco e dei presidi medici.

“Grazie a questo accordo di collaborazione – sottolinea il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere – portiamo a compimento l’obiettivo già proposto ed approvato dalla Commissione Parlamentare preposta, affinché venisse sviluppata una ampia collaborazione circa le attività dei settori del farmaco e della nutraceutica. Per fare questo abbiamo scelto la prestigiosa Università di Camerino, leader su questi temi a livello internazionale. A questo proposito desidero ringraziare il Magnifico Rettore, con il quale abbiamo rafforzato l'interesse comune a mantenere e sviluppare ad ampio raggio proficui rapporti di collaborazione con l’ISS, per lo svolgimento di iniziative e attività riguardanti gli ambiti della ricerca, del trasferimento tecnologico, della formazione e del ruolo del farmacista ospedaliero e territoriale. Un accordo di durata triennale che rappresenta un ulteriore tassello verso l’internazionalizzazione dell’Istituto e dell’intero comparto sanitario sammarinese, coinvolgendo anche il tessuto produttivo locale”.

“L’Università di Camerino – dichiara il Magnifico Rettore dell’Università di Camerino, Claudio Pettinari – è lieta di avviare questa collaborazione con l’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, che siamo certi darà importanti risultati. Unicam è sempre disponibile quando si tratta di mettere a disposizione del territorio le competenze, le tecnologie, il know-how dei propri ricercatori e delle proprie ricercatrici, in questo caso in settori scientifici che rappresentano alcune delle eccellenze del nostro Ateneo”.

