Adele Tonnini impegnata nella Missione di Monitoraggio elettorale PAM in Palestina

A seguito della sottoscrizione dell’accordo di sede tra la Repubblica di San Marino e l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, avvenuta lo scorso 12 febbraio, e della ratifica dell’accordo da parte del Consiglio Grande e Generale nella sessione di marzo, è stato stipulato il contratto di comodato d’uso per l’immobile destinato a sede del Centro Studi Internazionali della PAM. L’immobile individuato, il cosiddetto Villino Balsimelli situato in Viale Onofri, è stato oggetto di lavori di adeguamento ed ospiterà una delle sedi di questo importante forum internazionale. La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo esprime soddisfazione per l’opportunità colta dalla Repubblica di San Marino e per il raggiungimento di questo obiettivo, a dimostrazione dell’impegno e della proficua collaborazione del nostro Paese con la PAM. Con riferimento alla propria attività, la delegazione comunica altresì che sarà impegnata nella Missione di Monitoraggio elettorale PAM in Palestina che si svolgerà in tre fasi successive: l’elezione del Consiglio Legislativo Palestinese, missione alla quale prenderà parte il Consigliere Adele Tonnini dal 20 al 24 maggio p.v., l’osservazione delle elezioni del Presidente della Palestina il 31 luglio e il monitoraggio delle elezioni del Consiglio Nazionale Palestinese il 31 agosto p.v..

c.s.

LA DELEGAZIONE

Francesco Mussoni - Capo Delegazione, Adele Tonnini, Denise Bronetti, Matteo Ciacci