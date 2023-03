AIRiminum 2014, la società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino, comunica che in data 26 marzo 2023 è cominciata la Summer season 2023. La giornata ha visto un transito di 926 passeggeri, rispettivamente 572 in arrivo e 354 in partenza. Si ha dato cosi avvio ad un importante stagione Summer che porterà l’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino a superare i 300.000 passeggeri.

Ufficio Stampa AIRiminum 2014 SpA