Amici di Padre Marcellino: 24 gennaio giornata dell'educazione

"Oggi 24 gennaio si celebra la Giornata Mondiale dell'educazione intesa come diritto all'istruzione ed alla formazione, ed è importante mantenere alta l'attenzione e la sensibilizzazione su temi come questo: viviamo in una società in cui ci siamo "abituati" al concetto di "istruzione obbligatoria", ma non dobbiamo dimenticare che in tanti continenti del mondo ci sono generazioni di bambini che non sapranno cosa significhi andare a scuola. Noi dell'Associazione Amici di Padre Marcellino" come altre associazioni presenti nella nostra repubblica, sosteniamo la formazione dei bambini ed in particolare ci occupiamo di mantenere attive e completare strutture scolastiche che il nostro caro Padre Marcellino ha fortemente voluto nelle sue missioni a Lubumbashi in Congo: ha speso energie e decenni della sua vita per portare a scuola migliaia di bambini in tutti i gradi di istruzione, lottando contro difficoltà economiche e culturali, e lo ha sempre fatto con forza e decisione ricordandoci che "i bambini sono il futuro del mondo e la loro crescita è fondamentale per la speranza di un mondo sempre migliore"

Associazione Amici di Padre Marcellino