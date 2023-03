Arrivo a San Marino dell’Oratore Ufficiale Sua Eccellenza Reverendissima Paul Richard Gallagher

È giunto oggi in Repubblica S.E. Rev. Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti fra Stati della Santa Sede che, domani, sarà Oratore Ufficiale della Cerimonia di Insediamento dei nuovi Capitani Reggenti. Prima tappa del suo soggiorno sul Titano è stata una breve visita alla Sede della Nunziatura Apostolica, accolto da S.E. il Nunzio Apostolico, Mons. Emil Paul Tscherrig, cui è seguita la parte prettamente istituzionale, a partire dall’incontro, a Palazzo Begni, con il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, alla presenza del Plenipotenziario della Santa Sede, dell’Ambasciatore della Repubblica di San Marino presso la Santa Sede, M. Alessandra Albertini e di funzionari diplomatici. Il colloquio, estremamente cordiale e fruttuoso, ha ripercorso i passi salienti dell’eccellente rapporto bilaterale, con l’impegno di rafforzare ulteriormente le consultazioni tra i due Stati su temi di politica internazionale. Espressa dal Segretario di Stato una profonda riconoscenza per aver accolto l’invito a ricoprire il ruolo di Oratore Ufficiale, che lo stesso formulò al Ministro degli Esteri vaticano lo scorso mese di ottobre, in un colloquio a latere di un’Udienza pontificia. Da entrambi, la riflessione sull’importanza del dialogo nei consessi internazionali, nonché è stata presentata una disamina delle sfide geopolitiche attuali e di come i Piccoli Stati possano apportare il loro contributo. A tal riguardo, Mons. Gallagher si è soffermato in particolar modo sul ruolo comune svolto nell’ambito dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). A seguire, l‘Oratore Ufficiale e le rispettive delegazioni sono state ricevute in Udienza dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Maria Luisa Berti e S.E. Manuel Ciavatta. Al termine dell’Udienza, a S.E. Rev. Mons. Gallagher è stata conferita l’Onorificenza nel grado di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Equestre di Sant’Agata.

cs Segreteria Esteri