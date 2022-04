ASLEM in aiuto all’Ospedale di Oncoematologia Pediatrica di Leopoli in Ucraina

Ancora una volta i sammarinesi si distinguono per lo spirito di Solidarietà e di attenzione verso il prossimo. Per la Pasqua appena trascorsa l’Associazione ASLEM si è attivata per dar vita ad un progetto che vede oltre i confini non solo territoriali ma anche umani. I proventi della vendita delle uova di Pasqua e delle Colombe sono stati interamente utilizzati per acquistare farmaci, in gran parte chemioterapici ed antibiotici, consegnati all’Ospedale di Oncoematologia Pediatrica di Leopoli grazie alla collaborazione con ADMO ed all’azione della Fondazione Soleterre che opera in Ucraina a favore dell’infanzia colpita da leucemie e altre malattie tumorali del sangue dal 2003. I piccoli pazienti stanno vivendo una doppia guerra, quella della malattia e quella creata dall’uomo che, oltre alla distruzione, sta togliendo il diritto alla cura causa la scarsità di medicinali. L'ospedale di Leopoli è situato a poco più di 50 km dal confine polacco e, dall’inizio della guerra, ha visto triplicare i suoi pazienti pediatrici, a causa del notevole flusso di bambini malati di tumore arrivati dalle strutture di Kiev e Kharkiv. Nella città di Leopoli la Fondazione Soleterre ha creato la prima Unità trapianti di midollo osseo per la cura dei tumori pediatrici dell’ovest del paese, in collaborazione con il reparto di onco-ematologia pediatrica e la cell-factory del San Matteo di Pavia ed in queste settimane, grazie alle donazioni provenienti dall’Italia, rifornisce l’ospedale di materiale sanitario e farmaci (chemioterapici, analgesici, antibiotici, antidolorifici). Nella speranza che la guerra fatta dagli uomini cessi il prima possibile, ASLEM resterà sempre al fianco di tutti i pazienti che combattono contro la leucemia e le altre malattie del sangue, con piccoli e grandi gesti quotidiani di amore e solidarietà. Un particolare ringraziamento a coloro che hanno creduto nel progetto acquistando i prodotti ASLEM ed all’importante aiuto di UNICO SpA, che tramite le proprie farmacie UNICA ha reso possibile la realizzazione del progetto. Insieme abbiamo donato una speranza di Vita!

Cs Presidente ASLEM Patrizia Cavalli unitamente al Consiglio Direttivo