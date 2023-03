Associazione Emma Rossi: “Donne dal mondo e dalla storia”.

L’Associazione Emma Rossi comunica che è in programma il prossimo 9 marzo alle ore 21.00 presso la sala Montelupo di Domagnano una iniziativa dal titolo “Donne dal mondo e dalla storia”. In apertura di serata ci sarà la presentazione delle candidature pervenute per l’assegnazione del Premio Internazionale Emma Rossi che ha per tema “Donne che cambiano il mondo”. Il Premio che gode del patrocinio della Segreteria di Stato per la Cultura, intende – come noto – “riconoscere e onorare quelle donne che, ovunque nel mondo, abbiano dimostrato coraggio, forza, resilienza, capacità e leadership, anche affrontando rischi e sacrifici personali, nel promuovere cambiamenti positivi per le donne e per le loro comunità di appartenenza in ambito civile, economico, sociale, culturale, artistico e sportivo”. A seguire si terrà una Conversazione sul libro “Anita” dedicato ad Anita Garibaldi e sulla sua straordinaria autrice, nota con l’originale pseudonimo di Sfinge ovvero la contessa Eugenia Codronchi Argeli, giornalista brillante e prolifica, autrice di poesia, romanzi e novelle vissuta tra fine Ottocento e primi del Novecento. Alla Conversazione interverrano: Cristina Ravara Montebelli, storica della seta Marco Sassi, editore Laura Rossi, storica. L’ingresso è libero ed aperto a tutti.

cs Associazione Emma Rossi