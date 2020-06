Chiara Macina presenta i racconti “Pensieri alla luna”

Una solitudine pura e una pace profonda. Le cose migliori che la luna possa offrire agli uomini. (Haruki Murakami). Questa frase ben rappresenta lo spirito di questa raccolta di racconti “Pensieri alla luna”, il testo sarà presentato martedì 30 giugno alle ore 18.30 presso il Castello del Circo di Lucia Righi, il primo circo stabile della Repubblica di San Marino, in via 28 luglio 224 a Borgo Maggiore. Ad accompagnarmi nella presentazione del libro l’Editore Carlo Filippini l’amico di mille avventure Carlo Biagioli. L’evento sarà il primo di una serie di appuntamenti di “Circo letterario”, libri, racconti e narrativa coniugati a questa location meravigliosa e al suo mondo onirico e sfavillante, dove mai mancheranno sorprese ed emozioni. “Pensieri alla luna” raccoglie una serie di riflessioni maturate per la maggior parte durante il periodo di lockdown . Per me è stato un periodo dolce e amaro, di grande amore perché sono stata a lungo con la mia famiglia, legandomi ancora di più ai miei cari, amaro perché tanta preoccupazione e ansia pesava sul mio cuore, per il futuro, per la salute delle persone che amo e dell’umanità in generale, per il mio amatissimo paese che ho avuto la gioia di raccontare a tanti turisti. C’era in me una profonda necessità del cuore “quella di restare comunque nelle cose belle” e come sempre un grande aiuto mi è arrivato dalla scrittura, un balsamo per il cuore e il mio ponte verso gli altri. La raccolta si suddivide in due parti: la prima contiene racconti scritti nell’ultimo anno, la seconda i pensieri elaborati dal principio di marzo a fine maggio…. Un solo desiderio per il futuro…continuare a camminare nel mondo in punta di penna. Vi aspetto al Circo! Chiara Macina