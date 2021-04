Chiesanuova, la Giunta dona mille mascherine alla scuola elementare

La Giunta di Castello di Chiesanuova ha acquistato mille mascherine che donerà alla scuola elementare di Chiesanuova. Un piccolo gesto per sostenere l'istruzione e le famiglie in questo particolare momento. La Giunta coglie l'occasione per augurare buona Pasqua ai cittadini rinnovando l'invito a non abbassare la guardia durante le festività e ricordando una citazione di Rita Levi-Montalcini: "Non temete i momenti difficili, il meglio viene da lì".

c.s. Giunta di Castello di Chiesanuova