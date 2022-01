Consulta per l'informazione: Patrono Giornalisti e nomine Autorità Garante per l'Informazione

PATRONO GIORNALISTI

Come ogni anno il giorno 24 gennaio si celebra la ricorrenza di San Francesco di Sales, santo patrono dei giornalisti. E, seppure nel rispetto di tutte le norme introdotte dal decreto in vigore, Diocesi di San Marino-Montefeltro, Consulta per l'Informazione e USGI intendono proseguire in quella che è ormai diventata una bella tradizione. Il vescovo S.E. Turazzi, che ringraziamo fin da ora per la consuleta disponibilità, celebrerà la Santa Messa per tutti i giornalisti lunedì 24 gennaio alle 10,45 alla chiesa di Murata (via don Bosco ,12). Tutti gli iscritti sono invitati a partecipare.

AUTORITA' GARANTE PER L'INFORMAZIONE

La Consulta per l'Informazione intende congratularsi con tutti i membri chiamati a comporre la nuova Autorità Garante per l'Informazione. Particolarmente importante, anche per agevolare il percorso comune intrapreso con l'Ordine dei Giornalisti italiano, è che sia guidato da un giornalista. Gli auguri di buon lavoro vanno quindi a Francesco Bongarrà, collega di comprovata esperienza, chiamato al ruolo di Presidente dell'organismo con il quale, nel rispetto dei propri ruoli, la Consulta ritiene fondamentale collaborare.

