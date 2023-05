Cordoglio della Real Commissione per la Serenissima Repubblica di San Marino del Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio

La Real Commissione per la Serenissima Repubblica di San Marino del Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio commossa per la perdita del suo Presidente, si stringe alla famiglia in questo momento di tristezza ricordandolo con grande affetto e riconoscenza, grati della sua guida sempre ispirata e certa nella Fede. Le esequie verranno celebrate martedì 30 maggio 2023 alle ore 14.00 presso la Basilica Magistrale di Santa Croce al Flaminio a Roma. Il rito verrà presieduto al Gran Priore, Sua Eminenza il Signor Cardinale Gerhard Ludwig Müller, alla presenza del Gran Maestro, S.A.R. il Serenissimo Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie e Orléans, Duca di Calabria, Conte di Caserta, Capo della Real Casa delle Due Sicilie, e delle massime Cariche dell'Ordine Costantiniano. I membri dell'Ordine Costantiniano, ai quali Don Diego è sempre stato affettuosamente vicino, memori del suo esempio di Gentiluomo Cristiano, di generoso servizio alla Chiesa, alla Sacra Milizia e all'affetto che nutriva verso l'antica Repubblica sammarinese, chinano le Insegne nel suo commosso ricordo ed elevano fervide preghiere a Dio affinché Colui da Cui tutto procede ed a Cui tutto ritorna, lo voglia accogliere nella Gerusalemme Celeste.