Denis Cecchetti è il nuovo Direttore Generale per Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio Spa

Il Dott. Denis Cecchetti è il nuovo Direttore Generale dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A.. Lo ha deliberato il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 ottobre. Laureato in Economia e Commercio e con alle spalle numerose esperienze di gestione e amministrazione di aziende e società, il Dott. Cecchetti avrà quindi il compito di rilanciare le attività dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A., sia per quanto riguarda il sistema economico sammarinese, che la promozione dello stesso verso l’esterno. “Si tratta di attività fondamentali per le imprese e l’economia tutta di San Marino”, spiega il Consiglio di Amministrazione, “che non si sono comunque mai interrotte in questi mesi caratterizzati dai necessari interventi di riorganizzazione e ristrutturazione, conseguenti anche alle risultanze della sentenza del Collegio dei Garanti che aveva accolto il ricorso dei Soci privati. Con la nomina del Dott. Cecchetti, scelto tra diverse e altrettanto autorevoli candidature, l’ Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A. può ora concentrarsi sulla sua mission, che è quella di favorire lo sviluppo economico di San Marino, attraverso la promozione del sistema all’estero, tramite l’internazionalizzazione delle sue imprese e l’attrazione di nuovi investimenti in territorio”.

c.s. Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio Spa