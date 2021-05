Direzione Psd - Md

Dopo le restrizioni imposte nei mesi scorsi dai decreti anti-Covi si è svolta nella serata di giovedì 6 maggio la Direzione congiunta di PSD-MD. La buona partecipazione e i numerosi interventi di qualità hanno segnato in maniera più che positiva la ripresa delle attività in presenza. Tutti gli intervenuti hanno espresso il proprio apprezzamento per gli ottimi risultati della campagna vaccinale e per l’eccezionale impegno prodotto dalla sanità pubblica (non finiremo mai di ringraziare tutti i sanitari, volontari, corpi di polizia e protezione civile, senza dimenticare la determinante risposta della popolazione), grazie ai quali l’emergenza sanitaria sembra finalmente allentare la presa. Psd-Md ritengono che vada messa mano con determinazione e con priorità assoluta agli interventi nell’ambito della nostra economia e che le soluzioni contenute nel programma di Governo vadano messe a confronto con le forze politiche, sociali ed economiche. È tempo di dare spazio e di coinvolgere chi è animato dalla volontà di fare e di costruire un futuro. Le prese di posizione delle categorie economiche e sindacali hanno, in estrema sintesi, evidenziato la voglia di partecipare, di esserci, di fare la propria parte. Mentre i Paesi a noi più vicini sono stati chiamati a presentare i loro Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) anche San Marino, pur non facendo purtroppo parte dell’Unione Europea, deve predisporre il suo Piano. A maggior ragione e per tale motivo, a sei anni dall’inizio del negoziato con la UE, è urgente accelerare la conclusione dell’Accordo di Associazione per non perdere le opportunità create dai PNRR. Psd e Md invitano tutti a dare immediatamente corso a tutte le iniziative utili e necessarie per predisporre un Piano Sammarinese di Ripresa e Condivisione (PSRC), coinvolgendo i soggetti che hanno manifestato la propria disponibilità al fine di mettere in sequenza, con precisi contenuti e date, le riforme da portare all’approvazione del Consiglio Grande e Generale; i progetti per i settori del Turismo, del Commercio, dell’industria, dell’artigianato, dei Servizi; le iniziative per il settore Bancario, per il sostegno delle aziende, per attrarre nuove imprese e nuovi investitori, per creare lavoro per le imprese e occupazione per i lavoratori. Un forte apprezzamento è stato espresso per la nomina del nuovo dirigente del Tribunale, il quale, grazie alla sua autorevolezza e competenza, è stato capace di ripristinare un clima di collaborazione tra i Commissari della legge, passaggio indispensabile questo per procedere alle necessarie riforme sull’ordinamento giudiziario e sulla procedura penale, che sono in dirittura d’arrivo. Psd-Md hanno espresso soddisfazione e sostegno all’operato dei Segretari di Stato Belluzzi e Pedini Amati, per essersi sempre distinti nei loro ruoli; per quel che riguarda la scuola l’essere riusciti quasi sempre a farla in presenza e a garantire ai ragazzi il diritto allo studio, mentre per il turismo per aver predisposto azioni positive nonostante il periodo non facile, e un cartello di eventi veramente qualificanti, originali e che sicuramente porteranno per le strade di San Marino tanti visitatori. Analizzando le questioni politiche, la Direzione ha ribadito il pieno sostegno alla maggioranza e al Governo e ha inteso esprimere la volontà di contribuire al consolidamento e al rafforzamento di Noi per la Repubblica. A tal fine è stato chiesto al gruppo dirigente di procedere, insieme al resto di Npr, alla stesura di un documento politico-organizzativo capace di superare le difficoltà attuali, dare pieno valore al buon risultato elettorale, ampliare la partecipazione e migliorare la qualità democratica dei processi decisionali all’interno dell’aggregazione. Sono del tutto infondate voci di visioni diverse all’interno di Psd-Md rispetto alla sorte di NPR o, ancora meno, rispetto alla volontà di trovare soluzioni diverse a quelle del totale supporto e fiducia nella maggioranza attuale: chi si è espresso su questo, anche all’interno della lista, non trova nessuna giustificazione nella realtà e, come sempre, saremo in grado di dimostrare questo in un confronto che urge avere in NPR per sgombrare il campo da ogni dubbio. Per tanto si rispediscono al mittente le ultime accuse infondate, inutili, pretestuose alle quali oramai siamo tutti abituati, ma alle quali non crede più nessuno, che dipingono Psd-Md come destabilizzatori del quadro politico. Psd-Md hanno aggiornato di due settimane la Direzione, nella piena convinzione che qualsiasi organizzazione politica possa esprimere al meglio il proprio compito soltanto attraverso momenti di confronto allargato, inclusivo e partecipato, e per mezzo di regole democratiche, statuti e codici etici, strumenti fondamentali a tutela della democrazia interna dei partiti. A tal proposito il Presidente del Psd, Matteo Rossi, ha ricordato che per quel che riguarda il Psd la scadenza del mandato congressuale è alle porte e che, statuto alla mano, nel mese di ottobre termineranno le cariche e i mandati stabiliti nell’Assemblea Congressuale svolta nell’ottobre 2018. La direzione ha, per tanto, dato il mandato per intraprendere le iniziative più opportune per affrontare al meglio tali scadenze.

PSD - MD