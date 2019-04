Dislessia: il 12 aprile la conferenza pubblica con Antonella Paoletti su “Imparare a scrivere. Il corsivo torna protagonista”

L’Associazione Sammarinese Dislessia organizza venerdì 12 aprile 2019 alle ore 20:45 a Domagnano nella Sala del Castello Montelupo la conferenza pubblica con la Dott.ssa Antonella Paoletti su “Imparare a scrivere. Il corsivo torna protagonista” sul come riuscire a ritrovare il piacere e il senso di scrivere con insegnanti e alunni che insieme a scuola troveranno un approccio tradizionale più complementare per affrontare il percorso scolastico. Le nuove tecnologie e la scrittura, i nuovi modelli di apprendimento e la lettura, dovranno essere vissuti e riconosciuti come necessari per affrontare tutti i traguardi fissati da ognuno. La Dott.ssa Paoletti ha ripercorso e realizzato un KIT con una serie di tappe con modalità e filastrocche che potranno permettere agli insegnanti di ritrovare il filo per fare crescere la passione della scrittura in ogni bambino. Alla serata sono invitati insegnanti e genitori, bambini e adulti, professionisti e principianti, il denominatore comune sarà di scoprire meglio come apprendere a scrivere divertendosi e nel caso di ostacoli durante il cammino come riuscire a saltarli.