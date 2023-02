Gdc: Europa, Europa, Europa, Europa!

Quattro volte Europa come le quattro libertà fondamentali. Parliamo della libera circolazione delle merci, della libera circolazione delle persone, della libera prestazione dei servizi e della libera circolazione dei capitali; simboli dell’integrazione comunitaria e pilastri del mercato europeo. Il 31 gennaio si è svolto il primo incontro informativo per il pubblico di “San Marino verso l’Europa”, una campagna informativa sulle opportunità per San Marino che deriveranno dall’Accordo di Associazione all’Unione Europea. Occasione durante la quale si è esplorata la DIMENSIONE POLITICA, grazie al S.d.S. AAEE Luca Beccari, al Prof. Michele Chiaruzzi e agli ex Segretari Pasquale Valentini, Antonella Mularoni e Nicola Renzi. I relatori hanno ripercorso i principali passaggi e momenti decisionali di questo percorso volto a garantire alla nostra Repubblica una maggiore integrazione europea, con lo scopo di potere accedere a nuove opportunità in campo economico e sociale. I quattro Governi sammarinesi che si sono alternati dall’avvio del confronto, nonostante il diverso partito di provenienza, hanno condiviso gli stessi obiettivi. L’incontro ha dimostrato l’importanza dell’Accordo ed è stato possibile sviscerare tematiche oggetto di dubbio per alcuni cittadini. Il Segretario di Stato Beccari ha così confermato la volontà di addivenire alla conclusione dell’Accordo entro la fine del 2023, concentrandosi sulla collocazione non solo geografica ma anche politica, economica, commerciale, culturale e sociale che la Repubblica presenta, ossia all’interno dell’Italia - Stato Membro UE - e, più in generale, all’interno dell’Unione europea. Come GDC abbiamo più volte ribadito a gran voce l’importanza di entrare in uno spazio europeo. Ma siamo lieti di accogliere anche il dato che più fa sperare nella volontà dei sammarinesi a voler concludere il percorso di associazione. Oltre il 60% dei cittadini sammarinesi intervistati sarebbero a favore. L’Accordo permetterà numerosi benefici, come: accedere al mercato unico europeo, che consente alla maggior parte delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone di circolare liberamente in quasi tutto il continente, fino ai diritti digitali oltre che alla possibilità di accedere al più grande blocco commerciale al mondo, implementando collegamenti di diplomazia internazionale e di sviluppo. L'Unione Europea dispone di maggior peso sulla scena mondiale rispetto alle 27 nazioni, che ne fanno parte, prese singolarmente e separatamente. Invitiamo quindi tutti i cittadini di prendere parte a questa serie di incontri che si svolgeranno una volta al mese, affrontando le dimensioni sopra citate, per capire le caratteristiche e le opportunità dell’Associazione all’Unione Europea.

cs Ufficio Stampa GDC