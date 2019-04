Gianfranco Terenzi a Pechino per il 2° forum sulla Via della Seta

Si è svolto, a Pechino, il 25 e il 26 aprile il Secondo Forum sulla Nuova Via della Seta per la Cooperazione Internazionale (BRF) sotto lo slogan “Cooperazione sulla Nuova Via della Seta per un futuro condiviso più luminoso – Belt and Road Cooperation: Shaping a Brighter Shared Future”. La prima giornata di apertura dell’evento mondiale si è sviluppata intorno a 12 sotto-forum di cooperazione, durante i quali sono stati affrontati diversi temi specifici, dall’economia al clima dallo sviluppo economico e sociale alla ricerca di nuovi motori per la crescita. Il 26 aprile il programma del Forum di Pechino è proseguito con l’assemblea plenaria e con il discorso del Presidente cinese Xi Jinping. Il Presidente ha evidenziato nel suo intervento l’importanza dell’iniziativa della Nuova Via della Seta, che intende promuovere la cooperazione tra i paesi aderenti per favorire gli scambi internazionali, nuove opportunità di sviluppo e di crescita e la realizzazione di progetti, rimarcando, inoltre, che la Cina opera per avere la liberalizzazione del commercio. Al centro dell’intervento, anche la quarta rivoluzione industriale caratterizzata dall’innovazione digitale nei processi dell’industria che rappresenta la chiave per la competitività futura. A questa seconda edizione hanno partecipato Capi di Stato, alte cariche governative e rappresentanti d’istituzioni internazionali, spiccando tra questi il Presidente russo Vladimir Putin, il Segretario Generale dell’ONU, il Presidente del Fondo Monetario Internazionale, 150 delegazioni di altrettanti paesi, oltre ai 1500 delegati presenti. Alla tre giorni di lavori, era presente anche il Presidente dell’Associazione San Marino-Cina Gian Franco Terenzi, su invito del Ministero degli Esteri Cinese. Grazie alla sua esperienza internazionale, il Presidente Terenzi ha partecipato a pieno titolo ai lavori, intervenendo in diverse occasioni nello scambio di opinioni sull’importante progetto della Via della Seta. Questo appuntamento prestigioso si è concluso per il Presidente Terenzi con l’invito al Palazzo dell’Assemblea Nazionale del Popolo in Piazza Tiananmen, dove si è tenuto un Banchetto ufficiale presieduto dal Presidente Xi Jinping.