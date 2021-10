Il 16 ottobre si celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, istituita dai Paesi Membri della FAO nel novembre 1979 per accendere i riflettori sui temi dell’alimentazione e per combattere la fame e la denutrizione. La cerimonia ufficiale della Giornata Mondiale dell’Alimentazione è in corso proprio in data odierna presso la sede della FAO a Roma. In quest’occasione, molteplici personalità si sono unite e si uniranno al Direttore Generale della FAO QU Dongyu; a nome del Governo della Repubblica, come di consueto, partecipa la Rappresentanza Permanente presso la FAO guidata dall’Ambasciatore Daniela Rotondaro. In mattinata sono intervenuti, tra gli altri, in presenza e in collegamento, il Direttore della FAO QU Dongyu, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il Presidente dell’IFAD Gilbert F. Houngbo, il Direttore Esecutivo del WFP David M. Beasley, e sono stati pronunciati dai rispettivi diplomatici accreditati, gli interventi del Santo Padre e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il motto scelto per quest’anno è “Our actions are our future: Better production, better nutrition, a better environment and a better life”. L’evento è focalizzato sulla trasformazione dei sistemi agroalimentari per garantire a tutti i cittadini del mondo la possibilità di nutrirsi in modo sufficiente, economico, sicuro e di condurre uno stile di vita attivo e sano. La FAO celebra la Giornata Mondiale al termine della settimana di lavoro della Sessione Plenaria della Commissione per la Sicurezza Alimentare (CFS), cui ha preso parte attiva la stessa Rappresentanza Permanente. La Commissione CFS è una piattaforma internazionale e intergovernativa in seno alla quale tutte le parti lavorano insieme e in maniera coordinata a favore di una sicurezza alimentare e una migliore nutrizione per tutti. Sarà proprio il CFS ad avere il compito di implementare quanto adottato dal Summit dei Sistemi di Sicurezza Alimentare conclusosi lo scorso settembre presso la Sede ONU a New York. Degno di nota il fatto che durante la settimana, il CFS ha adottato le Linee Guida Volontarie sulla Parità di Genere (dedicate a donne e bambine) nel contesto della nutrizione e sicurezza alimentare. Tale Commissione, con votazioni a scrutinio segreto, ha eletto ieri il suo nuovo Presidente nella persona dell’Ambasciatore spagnolo Gabriel Ferrero. Nel Mondo le celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Alimentazione hanno visto l’organizzazione di una serie di eventi dedicati alla sicurezza alimentare, alcuni dei quali iniziati con grande anticipo. L’odierna edizione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione sarà anche la prima a svolgersi ad EXPO Dubai. Molti giovani hanno dato avvio alle celebrazioni durante la settimana precedente l’anniversario. Si segnala, a tal riguardo, lo svolgimento del Junior World Food Forum, con molteplici iniziative, come la Youth Action Track e gli Innovation Labs, nelle quali gruppi giovanili, influencer, istituzioni accademiche, organizzazioni non profit e governi hanno promosso la consapevolezza della trasformazione dei sistemi agroalimentari attraverso azioni guidate dai giovani stessi. Nella giornata di domani, all’interno del Parco dell’Appia Antica, il G20 Green Garden invita a riflettere sul futuro del nostro pianeta, celebrando la biodiversità, la natura e l'antico patrimonio di Roma, e facendo appello alla solidarietà globale per creare un futuro sostenibile per tutti.

Cs Segreteria Esteri