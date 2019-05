Il cordoglio della Dc per la scomparsa di Sansovini

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese esprime sentito e profondo cordoglio per la perdita del caro amico Glauco Sansovini, amico di percorsi politici che ci hanno visto protagonisti insieme in Consiglio Grande e Generale in più legislature. Ci lascia un’amico che ricorderemo sempre quale affezionato e sincero sammarinese, Uomo di grande rettitudine, ricco di valori e principi che sono sempre stati il suo faro guida nelle istituzioni, nel lavoro in famiglia. E proprio alla famiglia desideriamo rivolgere il nostro più caloroso abbraccio, unendoci al loro dolore con la consapevolezza che condivideremo sempre il ricordo di un uomo giusto.