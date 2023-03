Il Segretario di Stato agli Affari Esteri interviene al Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è intervenuto in mattinata in video collegamento alla 52 ˄ Sessione del Consiglio dei Diritti Umani in corso a Ginevra, apertosi lunedì 27 febbraio scorso con il messaggio del Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres. Tra i punti prioritari del discorso del Segretario di Stato Beccari, il conflitto russo-ucraino a distanza di un anno dal suo scoppio e le gravi ripercussioni sul fronte interno e internazionale. “Nell’ultimo anno – interviene Beccari – San Marino ha ripetutamente espresso nelle sedi istituzionali la necessità di riattivare un dialogo di fiducia per fermare le ostilità militari, senza distogliere l’attenzione dalle ripetute violazioni dei diritti umani. Continueremo a incoraggiare la comunità internazionale a percorrere questa strada per il nostro bene comune. Non c’è alternativa”. Non è mancato il riferimento al sisma che ha duramente colpito Turchia e Siria, provocando devastazione e morte in interi villaggi e città, con la rinnovata espressione di umana solidarietà a tutte le vittime dell’immane catastrofe. Il Segretario di Stato Beccari ha effettuato una disamina sulle principali violazioni dei diritti umani che si stanno perpetrando in numerose aree del pianeta ed ha ribadito con forza l’appoggio incondizionato ad ogni risoluzione, affermazione o dichiarazione volta all’abolizione della pena di morte. Nel suo articolato intervento, ha ribadito la necessità di porre la tutela dei diritti umani in primo piano nelle procedure di inclusione per tutti, in particolare delle persone con disabilità, e nella promozione dei diritti LGBTQI. Per la lotta al cambiamento climatico e in generale per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030, è stata altresì sottolineata la necessità che tutti insieme, nessuno escluso, si proceda verso un pianeta Terra più sostenibile, nell’assunto che la tutela dell’ambiente sia fondamentale per l’effettivo godimento dei diritti umani.

