Il Segretario di Stato per il Territorio è intervenuto oggi alla COP27

Il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura è intervenuto questa mattina alla COP27 di Sharm El Sheik durante l’assemblea ministeriale dedicata all’agricoltura e all’accordo di Koronivia della FAO che riconosce il potenziale unico dell'agricoltura nella lotta ai cambiamenti climatici e alla fame nel mondo, aperta e diretta dal Commissario dell’Unione Europea per l’Agricoltura Janusz Czesław Wojciechowski e alla quale sono intervenuti ministri e tecnici di paesi europei ed extra-europei.

“È chiaro che il nostro pensiero principale deve essere: cosa stiamo lasciando alle generazioni future? È tempo di tradurre i nostri impegni politici in azioni concrete -ha detto il Segretario Canti-. È fondamentale accelerare le risposte, sia a livello globale che locale, alle gravi sfide del mondo come il cambiamento climatico, la povertà, la malnutrizione e i conflitti”. Canti ha poi ricordato come la Repubblica di San Marino sia orgogliosa di aver promosso nel 2019, con Andorra, la Risoluzione ONU lanciata il 29 settembre per la Giornata internazionale di sensibilizzazione sulla perdita e lo spreco alimentare.

“Investimenti responsabili, tecnologia, innovazione e competenze scientifiche sono fondamentali per la trasformazione dei sistemi agroalimentari” ha detto Canti, che poi ha ribadito come le dimensioni non impediscano alla Repubblica di San Marino di essere ambiziosa proponendo il territorio come “un laboratorio a cielo aperto per discutere, testare e valutare le innovazioni di esperti di tutto il mondo che mirino ad implementare innovazioni e soluzioni giuste per il comune interesse.

La giornata del Segretario di Stato Stefano Canti è proseguita con una serie di incontri istituzionali e con la visita ad una parte dei numerosi padiglioni della COP27. Il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura ha preso parte ad alcune fasi dell’Assemblea plenaria ed ha incontrato, per un cordiale scambio di saluti, il Ministro per l’Energia e il Cambiamento climatico del Governo del Jersey (Autonomia locale del Regno Unito) Hilary Jeune.

Sharm El Sheik, 12 ottobre 2022