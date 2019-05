Inchiostro per tatuaggi: emesso l’avviso di sicurezza sul divieto di introduzione e circolazione

Il Dipartimento Prevenzione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale ha emanato un avviso di sicurezza relativo al divieto d’introduzione e messa in circolazione di “cose destinate al consumo diverse da alimentari o medicinali (art. 243 codice penale)”. Il riferimento è agli inchiostri per tatuaggi che dal 29 gennaio scorso sono comparsi sul sito “Allarmi consumatori e reazioni a notifiche di prodotti non alimentari pericolosi” del Ministero della Salute Italiano. Si tratta di pigmenti nei quali sono state rinvenute sostanze tossiche/cancerogene che potrebbero recare un pericolo per la salute delle persone e che non risultano conformi alla Risoluzione Europea 2008 Res AP (2008)1. Per tali motivi l’ISS ha disposto che “l’introduzione, il commercio e l’utilizzo di inchiostri color index da 11000 a 29999 e di quelli con color index 77266”, è consentito solo se “accompagnato per ogni singolo lotto da idonea certificazione di conformità del preparato in oggetto ai parametri europei”. In caso contrario scatta il divieto di introduzione, utilizzo e commercio e in caso ne venisse accertata tale presenza “sarà perseguita per i misfatti previsti dalla legge penale”. L’Avviso di sicurezza è visionabile anche sul sito ISS nella sezione “Norme Regolamenti Avvisi”.

L’Ufficio Stampa