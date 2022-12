Istruzione e scienza i fattori di sviluppo economico e i mezzi per rafforzare, promuovere e sviluppare ulteriormente la cooperazione tra Repubblica di San Marino e Georgia

A pochi mesi dalla celebrazione dei 30 anni di relazioni diplomatiche tra Repubblica di San Marino e Georgia, si sta svolgendo in queste ore la visita ufficiale sul Titano di S.E. Mikheil Chkhenkeli, Ministro dell’Istruzione e della Scienza della Georgia e della sua delegazione. Chkhenkeli aveva svolto un bilaterale con il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi a margine dei lavori della 9° Conferenza Ministeriale dell’Ambiente per l’Europa a Cipro lo scorso ottobre. Già in quell’occasione, i due Ministri avevano discusso della possibilità di sottoscrivere protocolli di intesa nei settori dell’educazione, della scienza e della ricerca e dello scambio di studenti e professori. A due mesi da quell’incontro, la firma questa mattina presso la Segreteria di Belluzzi, del primo Memorandum i cui ambiti di cooperazione diretta sono lo scambio di personale accademico, di docenti e studenti su programmi di reciproco vantaggio per entrambe le Parti; lo scambio di informazioni sul sistema e sulla struttura dell'istruzione generale, professionale e superiore e sulle nuove tecnologie educative; la formazione del corpo docente e amministrativo; l’avvio di progetti di ricerca su temi di reciproco interesse; l’organizzazione di seminari scientifici bilaterali; l’assegnazione di borse di studio per il proseguimento dell’istruzione presso istituzioni di istruzione superiore riconosciute di entrambe le Parti; l’attuazione dei trasferimenti di crediti e di programmi analoghi tra istituzioni di istruzione superiore riconosciuti di entrambe le Parti e le possibilità di riconoscimento reciproco delle qualifiche accademiche; la cooperazione in qualsiasi altro settore dell'istruzione e della scienza stabilito di comune accordo dalle Parti. L’accordo prevede inoltre la promozione di sinergie e di reciproca cooperazione nell’ambito dell’UNESCO e di altre Organizzazioni Internazionali di cui entrambi i Paesi sono membri in ambito educativo e scientifico.

Andrea Belluzzi: ‘La visita del Ministro Chkhenkeli costituisce la conferma che, da lungo tempo, i nostri due Paesi coltivano eccellenti e proficue relazioni e sono accomunati da un’antica amicizia, improntata alla massima collaborazione e al reciproco rispetto. L’allacciamento delle relazioni diplomatiche tra Repubblica di San Marino e Georgia risale al 1993, l’anno prossimo si celebrerà il trentennale. Le occasioni di confronto e dialogo sui temi di comune interesse sono state molteplici, a tutt’oggi gli ambiti di collaborazione sono diversi e qualificati. Spaziano dalla cooperazione in campo culturale a quella in campo turistico oltre alla cooperazione in materia fiscale. Con la firma di questa mattina del Protocollo d’Intesa nei settori dell’Istruzione e della Scienza questa lista si è ulteriormente arricchita.’

c.s. Segreteria di Stato Istruzione e Cultura