La bottiglia Colombo di Gruppo ASA brandizzata D’Orazio vince due ori al CanMaker Summit

Gruppo ASA, nella persona del suo Presidente Ing. Emilio Amati, ha partecipato a Londra al Canmaker Summit, l’appuntamento annuale che riunisce i protagonisti dell’industria globale del metal packaging in un'intensa due giorni di incontri e presentazioni e che culmina con la celebrazione e premiazione dei migliori prodotti realizzati dalle imprese del settore di tutto il mondo. L’azienda fiore all’occhiello dell’imprenditoria sammarinese ha vinto due premi presentandosi con il packaging del cliente D’Orazio, un frantoio di Conversano in provincia di Bari dove ASA ha uno dei suoi stabilimenti. D’Orazio, che con coraggio ha intrapreso - attraverso una crescita costante e continua - una commercializzazione su ampia scala, produce un ottimo olio pugliese molto apprezzato nel mondo. E’ stato uno dei primi clienti di Gruppo ASA a sposare l'idea della lattina Colombo, la bottiglia metallica per olii alimentari sviluppata per essere compatibile con le bottiglie in vetro comunemente usate nel settore oleario. Con la Colombo di ASA, grazie al suo particolare design, D’Orazio ha già vinto in passato dei premi e i suoi prodotti sono arrivati anche sugli scaffali dei lussuosi magazzini Harrods a Londra. Il Presidente Amati ha dichiarato: ‘E’ motivo di particolare soddisfazione, a tre anni di distanza, aver ottenuto nuovamente questo ambito riconoscimento. Dopo aver vinto l’oro nel 2016, quest’anno a Londra l’ASA ha raddoppiato ottenendo ben due ori per il contenitore presentato: il primo come miglior imballaggio nel segmento Food Three-Piece e il secondo, inatteso, per essere il prescelto dai 220 delegati rappresentanti le più importanti aziende al mondo di metal packaging.’