La Serenissima Gran Loggia della Repubblica di San Marino dona alla Protezione Civile

La Serenissima Gran Loggia della Repubblica di San Marino, unica Massoneria Regolare Sammarinese, sempre attenta ai bisogni della comunità, alcune mesi or sono aveva indetto una sottoscrizione internazionale "Tre Mattoni per San Marino" per fornire un aiuto concreto alle Istituzioni coinvolte nella lotta al Covid-19. Dopo svariate donazioni fatte all’ISS, tra cui l’appena installata postazione del Defibrillatore di Città, ed alla Protezione Civile stessa, i Liberi Muratori di San Marino, desiderano portare un ulteriore aiuto alla cittadinanza, un aiuto fattivo che possa contribuire a limitare l’impatto del coronavirus sulla popolazione ed alleviare le sofferenze di chi versa in condizioni di difficoltà. Pertanto in data odierna il Gran Maestro Troiani, a nome di tutti i Liberi Muratori Sammarinesi, ha donato parte dei proventi della sottoscrizione internazionale alla Protezione Civile di San Marino che è schierata in prima fila nella lotta contro il #COVID19. “Molte famiglie stanno vivendo un momento difficile”, afferma in Gran Maestro dott. Emidio Troiani, “e per questo abbiamo dato un aiuto concreto alla Protezione Civile che molto sta’ facendo per aiutare i concittadini. Spero tanto si possa ritornare presto ad una serena normalità”.