Libera: "Consulenze ai grandi debitori dello Stato?"

In merito all'incarico di consulenza economica conferito alla Dott.ssa Sabina Conforti in ordine alla realizzazione del nuovo Ospedale e progetti collegati che prevede la corresponsione di € 106.900,00 in favore della stessa, si interpella il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale per conoscere: Sulla base di quali criteri è stata selezionata la figura della Dott.ssa Sabina Conforti: se oggettivi o sulla base di rapporti personali, in tale ultimo caso se trattasi di rapporti personali del Segretario di Stato Roberto Ciavatta o di altri Colleghi di Governo o di terze persone che hanno proposto al Segretario di Stato Roberto Ciavatta o al Governo tale nomina; Quali indagini e approfondimenti anche ai fini di adeguata verifica siano stati posti in essere dal Segretario di Stato Roberto Ciavatta nell'individuazione della composizione del Gruppo di Lavoro ed in particolare della figura della Dott.ssa Sabina Conforti; Di quali qualifiche professionali risulta in possesso la Dott.ssa Sabina Conforti in relazione alla funzione alla stessa attribuita; Se è vero che la Dott.ssa Sabina Conforti è, direttamente ovvero indirettamente per effetto di garanzie personali rilasciate in favore di Istituti di Credito della Repubblica di San Marino o Enti partecipati dall'Eccellentissima Camera o Fondi Alternativi Chiusi Riservati aventi ad oggetto il recupero di crediti derivanti da "salvataggi bancari", menzionata nell'anagrafica dei debitori di somme iscritte a ruolo pubblicata dal Dipartimento Esattoria di Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Se è vero che la Dott.ssa Sabina Conforti è, direttamente ovvero indirettamente per effetto di garanzie personali rilasciate, intestataria di esposizioni debitorie nei confronti di Istituti di Credito della Repubblica di San Marino, di Enti partecipati dall'Eccellentissima Camera o di Fondi Alternativi Chiusi Riservati aventi ad oggetto il recupero di crediti derivanti da "salvataggi bancari".

c.s. Gruppo Consigliare Libera