Magic srl, Impresa ad Alto Contenuto Tecnologico di San Marino Innovation presenta il nuovo REGISTRAR a San Marino

Le Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico di San Marino Innovation sono sempre più presenti in territorio ed aiutano a sostenere lo sviluppo di un ecosistema innovativo in grado di coinvolge e dialogare costantemente con la realtà locale. Come naturale conseguenza di questa spinta tecnologica, è nato il nuovo Registrar a San Marino: Reg.sm. Cos’è un Registrar? È il punto di riferimento di agenzie ed utenti per acquistare domini e hosting e poter creare i propri siti web. Avere un Registrar in Repubblica significa due cose fondamentali: prezzi competitivi e assistenza diretta! Reg.sm è un progetto di Magic Srl, Impresa ad Alto Contenuto Tecnologico di San Marino Innovation, i cui fondatori, Simone Falcini e Francesco Pisano, vantano un’esperienza decennale nel settore. La dimensione Start Up e la presenza a San Marino, si traducono in un’assistenza riservata e diretta per i propri utenti; non verrete mai rimandati a call center in giro per il mondo per rispondere ai vostri dubbi, ma avrete un contatto diretto con chi la piattaforma l’ha ideata e creata con le proprie mani...meglio di così? Se questo non fosse sufficiente, potrete sempre bussare alla loro porta, vi accoglieranno con un sorriso, tanta competenza e un bel caffè fumante! Grazie a partnership attentamente selezionate e a prezzi altamente competitivi, Reg.sm riesce ad offrire i suoi servizi di Dominio+Hosting Wordpress a partire da 2,50€/mese ed email professionali da 1€/mese." Il tutto con un occhio attento alla sicurezza dei propri utenti, grazie alla partnership con CloudFlare ed alla facilità di utilizzo con l’opzione Wordpress e Woocommerce 1-click. Per i più esigenti c’è anche l’opzione hosting PHP non vincolata all’utilizzo di CMS. Ma non finisce qui! Reg.sm mette a disposizione di freelance ed agenzie un piano da Reseller con prezzi ancora più esclusivi, sconti riservati e la possibilità di rivendere i servizi al prezzo desiderato. Reg.sm vuole tendere la mano ai professionisti sul territorio, rendendosi disponibile a studiare piani Reseller su misura per le necessità specifiche. Con più di 900 estensioni disponibili, prezzi esclusivi ed assistenza dedicata, Reg.sm è la risposta per il vostro prossimo progetto web!

c.s. San Marino Innovation