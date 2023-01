Messaggio di cordoglio dell'Ecc. Reggenza per la scomparsa del direttore di San Marino Rtv Ludovico Di Meo

I Capitani Reggenti S.E. Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta si uniscono all’unanime cordoglio per la prematura scomparsa del Direttore di San Marino RTV Ludovico Di Meo e commossi partecipano al lutto che ha colpito la famiglia, San Marino RTV e Tutta la Comunità sammarinese. L’improvvisa perdita priva la Repubblica di un protagonista di alto profilo che da quando si è insediato per dirigere, con sapiente maestria, San Marino RTV, ha recato un importante contributo alla vita dell’emittente radiotelevisiva e delle Istituzioni sammarinesi. La Reggenza intende rendere omaggio alla figura di intellettuale raffinato, direttore d’azienda e giornalista che ha segnato in misura indimenticabile la storia della televisione italiana e di quella sammarinese, promuovendone la diffusione in modo autorevole e coinvolgente. Il suo impegno professionale poliedrico lascerà traccia indelebile. La Reggenza esprime sentimenti di partecipe cordoglio da parte delle Istituzioni e del Popolo sammarinese.