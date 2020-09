Montegiardino, l’anniversario di successo di Artisti in Casa

Una piazza trasformata in salotto di casa. Un’arena sold out con 400 spettatori molto divertiti . Artisti in Casa il microfestival di poesia, teatro, musica, arte da strada, ha compiuto ieri il suo decimo anniversario, nello scenario di uno dei borghi medioevali più belli della Repubblica di San Marino. Ieri sera, 11 settembre, a festeggiare la ricorrenza sul palco di Piazza della Pace, circondato da quinte, proiezioni e immagini che ricreavano l’effetto salotto di casa, caratteristico delle location di tutte le edizioni pre Covid19 e necessità distanziamento sociale, dieci artisti. Uno per ogni anno degli scorsi Festival: Duo Bucolico, Vincenzo Vasi, Lucio Leoni, Giacomo Toni, Pepa Lopez, Crista, Teatro Patalò e Aronne Dell’oro, Guido Catalano e Roberto Mercandini.

“Era una sfida ma l’abbiamo affrontata con un risultato molto positivo. Già venerdì pomeriggio avevamo chiuso la prenotazione on line dei posti seduti fronte palco, alla capienza massima di 400 persone. Tutto il pubblico ha collaborato e rispettato le indicazioni di prevenzione – spiegano il direttore artistico della rassegna Antonio Ramberti e la presidente dell’associazione Artisti in Casa, Marta Fabbri – siamo riusciti a realizzare questa special edition grazie all’aiuto di tanti. Primi tra tutti il Capitano di Castello Giacomo Rinaldi e tutta comunità di Montegiardino. Dobbiamo poi ringraziare tutti gli amici e compagni di lavoro della nostra associazione. Necessario e doveroso citarli uno per uno. La serata di ieri è merito loro: Umberto Toccaceli, Maria Katia Savoretti, Alan Gasperoni, Sonia Toccaceli, Maddalena Lonfernini e Giacomo Lonfernini. L’appuntamento è già per settembre 2021 e l’undicesima edizione di Artisti in Casa”.

Com’e tradizione a seguire e raccontare per immagini ogni momento del microfestival, ci hanno pensato gli scatti di Antonella Beschi, Emanuele Ercolani, Magda Tonini e Giacomo Lonfernini. Tutti loro del Club Fotografico Sammarinese.

Comunicato stampa

Artisti in Casa