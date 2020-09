Rete risponde alle domande. Membri del direttivo disponibili tutti i mercoledì di settembre

Fin dalla nascita RETE ha sempre considerato fondamentale il contatto con i cittadini per condurre nel miglior modo possibile la propria attività politica, non si è mai sottratta al confronto ed ha accettato le critiche come sprone per migliorare il proprio operato. Ora, dopo anni di opposizione, il Movimento è diventato forza di Governo e a maggior ragione considera i momenti di confronto essenziali per una buona gestione pubblica. Per tale ragione, i Consiglieri e i membri del Direttivo saranno a disposizione della cittadinanza, presso la nostra nuova sede di Murata, tutti i mercoledì di settembre, dalle 17:00 alle 19:00, per dare risposte ai quesiti, per dare voce alle proposte e per parlare dell’attività di Governo e di maggioranza. Gli incontri si svolgeranno in piena sicurezza, in ambienti sanificati e nel rispetto delle norme di prevenzione anti Covid-19. Pur garantendo la distanza di sicurezza, è obbligatorio l’uso della mascherina e l'utilizzo dei presidi di sanificazione.

c.s. Movimento RETE