Rf interpella su incarico Dott.ssa Mularoni

In relazione alla nomina della dott.ssa Francesca Mularoni all’incarico di Direttore generale dell'ISS “pro tempore", premesso che la suddetta dottoressa Mularoni è professionista iscritta all'ordine nel proprio settore ed ha, per quel che è noto, maturato esperienze in Commissioni ed Enti di Stato che fanno ritenere competenze specifiche nei settori di pertinenza, si interpella il Congresso di Stato per conoscere: 1) cosa intende il Congresso di Stato con il termine "pro tempore" rispetto alla durata di tre anni fissata dalla legge; 2) se la dottoressa Mularoni ha esperienze nella gestione di strutture sanitarie, in emergenze mediche, pandemie, protezione civile. A tale proposito, in caso di risposta affermativa, si chiede di conoscere i contratti stipulati, gli emolumenti mensili o annuali ed il periodo o i periodi nei quali tali esperienze, documentate, si siano svolte; 3) se la dottoressa Mularoni ha incarichi in soggetti vigilati da Banca centrale e, qualora tali incarichi afferiscano a società con una partecipazione minima o superiore del 5% da parte dello Stato, da Enti da essi partecipati (es. Banca Centrale), si richiede conoscerne l'emolumento annuale; 4) se la dottoressa Mularoni ha incarichi in soggetti giuridici che hanno rapporti con l'ISS in materia di previdenza (investimento fondi pensione); in caso affermativo si chiede di conoscere quali; 5) se nel Comitato Esecutivo ISS alla data di nomina della dottoressa Mularoni, sono operativi laureati in medicina (per operatori si intende nominati ed in servizio effettivo). Inoltre si chiede di conoscere quale sia l'orientamento politico del Congresso di Stato in merito all'art. 22 del Decreto legge 52/2020, decreto non ancora ratificato dal C. G. G. che per " misure connesse e/o indifferibili conseguenti alle misure urgenti di contenimento da COVID 19, l'assunzione dell'incarico a membro del Comitato Esecutivo è convertibile anche nella forma della collaborazione professionale e in deroga ai requisiti stabiliti dalla legge 30 novembre 2004 n. 165 " Riordino degli organismi istituzionali e di gestione dell' Istituto per la Sicurezza Sociale ". Si richiede infine al Congresso di Stato di dimostrare come necessaria la modifica di una norma di legge, per nominare a Direttore Generale ISS una figura, a prescindere da valutazioni personali totalmente estranee, che non ha in ragione del titolo di studio, competenze mediche o sanitarie amministrative, né risulta, ad oggi, avere alcuna esperienza in gestione di misure urgenti di contenimento epidemico o di malattie ad ampia diffusione.

Repubblica Futura