Riziero Santi: Stop all'abbattimento del capriolo a Rimini

Venuto a conoscenza della pianificazione per la prossima notte dell’abbattimento del capriolo rinvenuto dentro l’aeroporto di Rimini mi sono opposto categoricamente ed ho chiesto l’immediato annullamento. L'operazione è stata programmata e autorizzata legittimamente, come da procedura amministrativa, dagli uffici regionali (visti i tentativi di cattura falliti) e che ne prevede l'esecuzione da parte della Polizia Provinciale è finalizzata a garantire la sicurezza del trasporto aereo. Naturalmente la sicurezza del trasporto aereo va garantita ma con una soluzione alternativa all’abbattimento, cosa che considero assolutamente praticabile. A seguito del mio intervento il Comandante della Polizia provinciale ha bloccato l’intervento ed ha avvisato il Responsabile della sicurezza dell’Aeroporto che si intende trovare a breve soluzioni alternative. Ho quindi chiamato il sindaco di Montecopiolo Pietro Rossi che mi aveva messaggiato la volontà di ospitare il capriolo nella sua riserva e informato le associazioni che hanno espresso la loro soddisfazione e manifestato la volontà di collaborare e dare il proprio contributo. Sarà incaricato un tecnico esperto dotato di strumenti appropriati per anestetizzare l'animale a lunghe distanze per poi trasferirlo in sicurezza nel suo habitat naturale. Da domani quindi gli uffici della provincia si accorderanno sulle procedure con l’aeroporto, con la regione e con le associazioni ambientaliste.

Comunicato stampa

Riziero Santi

Presidente della Provincia di Rimini

Sindaco del Comune di Gemmano