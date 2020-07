San Marino for the Children: nasce in Malawi la scuola di cucito dedicata in memoria di Prima Rosa Zanotti e Romano Gatti

Quando pensiamo all'Africa, una delle prime immagini che immediatamente ci torna alla mente è quella del Baobab, imponente pianta nativa africana dalle enormi radici, che si erge possente nella terra rossa del Malawi. Una antica leggenda racconta che siano stati i commercianti arabi a dare a questa pianta il nome buhobab, tradotto "che ha molti semi", per i tanti frutti buoni che questo albero produce. I semi del Baobab si dispersero poi in tanti altri luoghi del mondo e generarono nuove piante. Quando ricordiamo gli amici Prima Rosa e Romano torna alla mente una storia simile al Baobab; una storia fatta di tanti semi che hanno saputo seminare insieme nelle loro vite, di tanti frutti buoni che sono cresciuti dal loro lavoro, e nuove piante, nuove vite che hanno saputo generare vicino e lontano. Nasce dalla volontà di Romano di onorare la moglie, l’idea di una scuola di cucito che e’ sorta in Malawi e che i figli hanno voluto fosse dedicata ad entrambi. Questa scuola di cucito, da poco inaugurata, si trova all'interno del Cecilia Youth Center di Balaka; la struttura, a tutti gli effetti una vera scuola professionale con tanto di diploma in sartoria, darà la possibilità a tante ragazze e ragazzi di crescere professionalmente e di poter avere una speranza concreta di una vita ed un futuro migliori. E noi da San Marino vogliamo continuare ad essere vicini, assieme a Prima Rosa e Romano, a tutti questi giovani del Malawi con fili, stoffe, forbici ed aghi ... per continuare a cucire insieme il mondo. A Prima Rosa, a Romano e ai loro cari che hanno voluto questo progetto, i giovani del Malawi hanno cantato in questa festa di inaugurazione tutto il loro grazie più grande. E anche noi vogliamo cantare con loro questo stesso grazie, nel ritrovarci di nuovo insieme a ripartire, sempre dalla parte degli ultimi del Malawi. Grazie di cuore.

c.s. San Marino for the Children