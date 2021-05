Segreteria Lavoro: Lonfernini visita lo stabilimento di Valpharma

Il Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini ha visitato oggi la sede sammarinese di Valpharma, eccellenza dell’imprenditoria sammarinese e della farmaceutica mondiale. Durante l’incontro il Segretario di Stato ha potuto apprezzare l’innovazione e l’alto valore tecnologico della struttura ed ha ascoltato la volontà della famiglia Valducci di ampliare l’impianto con conseguente ritorno sull’economia sammarinese e sull’occupazione. Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per il Lavoro): “Il valore di Valpharma nel settore farmaceutico è riconosciuto a livello mondiale ed è stato per me piacevole e interessante visitare il loro storico impianto sammarinese. Le istituzioni sono sempre orgogliosamente a fianco degli imprenditori che vogliono innovare e ampliare le loro strutture e il loro impegno a favore dell’occupazione”.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato Lavoro