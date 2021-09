SOS degli Apicoltori- Produzione Miele 2021 in territorio quasi azzerata

Peggiorano le difficoltà e lo scenario si fa sempre più preoccupante. Al termine della stagione apistica 2021 la produzione di Miele a Marchio Terra di San Marino è ai minimi storici. Quel poco che le api sono riuscite a raccogliere serve a loro per il sostentamento quotidiano. I melari sono stati collocati ma sono stati anche rimossi per nessuna importazione nettarifera, a parte singoli casi. Il concetto di scorta ha perso il suo significato, si parla di sopravvivenza. Questo è quanto emerge tra i soci della Cooperativa Apicoltori Sammarinesi. Occorre ripensare insieme a delle soluzioni che prevedano una maggiore Biodiversità, a fonti idriche sicure, ad un aumento dell’adattabilità, imparando dalla brillante complessità della Natura e soprattutto funzionali per far fronte ai cambiamenti in atto. Visto il periodo, nel mese di Agosto si sono verificate situazioni anomali di presenza di api nel Centro Storico di San Marino Città che ricercavano risorse zuccherine, in alcune circostanze creando disagi agli utenti. La Cooperativa ne è a conoscenza, ha effettuato diversi sopralluoghi proponendo alcune soluzioni ed è in contatto con le Autorità. Nel caso verifichiate le stesse problematiche nel vostro privato vi consigliamo di utilizzare spruzzini nebulizzanti a base d’acqua con olio essenziale di Timolo o disinfettanti; acquistare il prodotto naturale ApilifeVar sempre a base di Timolo da spezzettare negli angoli (utile anche per le formiche). Ricordiamo che l’Apis Mellifera è un insetto tutelato dalla legge. Quello che gentilmente chiediamo alle Persone è di avere pazienza, di ricordarsi che le api vivono questo momento di forte difficoltà e che è fondamentale per il Nostro Pianeta imparare a convivere con le altre specie.