Territorio: “Informazione sulla corretta applicazione e interpretazione del Decreto Legge n. 52/2020”

Il Congresso di Stato comunica che la Protezione Civile è fortemente impegnata nella gestione dell’emergenza da Coronavirus, soprattutto assicurando sostegno al piano di assistenza alla popolazione. Tale piano prevede l’assistenza non solo ai soggetti in quarantena, che ad oggi sono circa 500, a cui vengono consegnate le mascherine fornite dall’ISS e date istruzioni per il contenimento del contagio, ma fornisce un aiuto fattivo a tutte le persone, in particolare agli anziani, che non hanno libertà di movimento, per tutto quel che riguarda le loro necessità alimentari, di medicinali o per la gestione degli animali d’affetto (indicativamente si contano 50 consegne al giorno). Al fine di consentire alla Protezione Civile di adempiere ai propri compiti istituzionali; per permetterle di dare piena applicazione al piano di assistenza alla popolazione; affinché possa svolgere gli incarichi affidati dal Decreto Legge n.52/2020 con particolare riferimento al comma 14 dell’art.2 che prevede il rilascio di autorizzazioni in deroga al Decreto per motivi di necessità ed urgenza; è bene non chiamare la Protezione Civile per non intasare le linee telefoniche e garantirle massima operatività. Al fine di assicurare una corretta applicazione ed interpretazione del Decreto Legge emanato, si rimanda alla circolare esplicativa Prot. n. 31457/2020/CM che riepiloga alcune delle misure rispetto alle quali risultano pervenuti i maggiori dubbi interpretativi nonché al numero 0549-882950 per ulteriori richieste inerenti le esigenze delle attività economiche rispetto alle disposizioni di cui al Decreto Legge 52/2020. Si ricorda che le richieste di deroga di cui al comma 14 dell’art. 2 del Decreto 52/2020, devono essere inviate alla email della Protezione Civile richieste.articolo2@pa.sm, che provvederà ad evaderle puntualmente e rapidamente. Il Congresso di Stato ringrazia il personale della Protezione Civile per tutto l’impegno e la professionalità messi in campo e formula i migliori auguri di pronta guarigione al Capo della Protezione Civile, dott. Fabio Berardi.

Il Congresso di Stato