Turismo: Usot lancia un video promozionale

Abbiamo e continuiamo a sottolineare al Governo ed alla Politica in generale l’enorme importanza che il Settore Turistico e del Commercio legato al Turismo riveste nel nostro Paese per numero di imprese, addetti diretti occupati ed indotto generato chiedendo VERI interventi di sostegno e supporto in questo terribile momento economico. Il Settore Turistico è finito in ginocchio ed anche se l'emergenza ha toccato tutte le attività sociali ed economiche certamente ha colpito il turismo in modo più strutturale. Questa emergenza ha modificato i bisogni e le priorità delle persone e conseguentemente dei turisti. Tutte le iniziative, pubbliche o private che siano, non possono non tenerne conto e pertanto ci si deve organizzare per rispondere a queste nuove priorità. E’ indispensabile trasmettere alla platea internazionale l’immagine di un Paese che non subisce il cambiamento, ma che è capace di interpretare anche le sfide più difficili trasformandole in occasioni per innovarsi, intercettando le nuove esigenze e guardando al futuro. USOT, per quanto possibile, ha definito una serie di iniziative che possano aiutare il Settore ed il Paese a ripartire. È necessario, oggi più che mai, “fare squadra” per ripartire dal punto di vista sociale ed economico. È necessario che le Istituzioni e le parti sociali si allineino al fine di trasmettere un’immagine unita e positiva del Paese. In questo senso la prima delle iniziative che USOT vuol mettere in campo è rappresentata da un video promozionale che è l’inizio di un lavoro su comunicazione e promozione del Paese che durerà per tutto il 2020 e che speriamo possa essere sviluppato in maniera sinergica con la Segreteria di Stato per il Turismo ed all’Ufficio per il Turismo. ( https://www.facebook.com/usotsm/videos/625757671671975/ ) Da decenni si ragiona e si pianifica (sulla carta) di come gestire un settore strategico come quello Turistico e Commerciale Turistico ma senza mai trasformare questi desiderata in veri interventi strutturali e reali. ma in decenni non lo si è mai potuto strutturare. Il Turismo è un tassello fondamentale del nostro Pil, e si deve fare di tutto per sostenerlo, preservarlo e rilanciarlo.