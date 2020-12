Usc ringrazia Segreteria Esteri

L’Unione Sammarinese Commercio e Turismo intende inviare un doveroso Ringraziamento alla Segreteria di Stato Affari Esteri, in particolar modo nella persona del Segretario di Stato Luca Beccari, per essersi attivato e prodigato tempestivamente alla definizione e ai chiarimenti necessari in merito all’interpretazione e all’ applicazione del DPCM italiano relativo agli spostamenti delle persone, durante il periodo natalizio, da e per la Repubblica e le regioni confinanti. Invitiamo tutti al rispetto delle disposizioni in vigore al fine di contrastare la diffusione dell’epidemia da Civid-19.

USC Unione Sammarinese Commercio e Turismo