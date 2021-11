Valpharma Group visita la mostra ‘Un mirabile inferno’

La cultura scientifica si unisce alla cultura Dantesca nel pomeriggio di Venerdì 19 Novembre 2021, con la visita guidata – voluta dalla Presidente Alessia Valducci di Valpharma Group - di un insieme di responsabili di varisettori delle 3 aziende del gruppo, presso l’Ambasciata d’Italia, per godere della mostra “Un mirabile inferno. Dante illustrato da Amos Nattini” in onore di Dante Alighieri. Le splendide opere sono state sapientemente raccontate dall’ambasciatrice e paleografa Maria Giovanna Fatiga Mercuri, grande esperta, che ha trasmesso la sua passione ed amore per il sommo poeta nella cornice della suggestiva Ambasciata. Una visita molto particolare che ha suscitato l’interesse di tutti i partecipanti del Gruppo Valpharma e che ha visto l’unione tra cultura scientifica ed umanistica.