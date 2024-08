Incidente a Faetano: al Bufalini il bambino di 9 anni

È stato trasportato al Bufalini di Cesena in prognosi riservata il bambino di 9 anni a bordo dell'auto che nel pomeriggio di ieri ha impattato contro un muro a Faetano. A bordo del veicolo una famiglia sammarinese di 4 persone, tutte quante sono rimaste ferite e hanno necessitato dell'intervento dei sanitari: 20 giorni di prognosi per l'altro minore a bordo, 14 anni, così come per il padre. Alla guida la madre, una donna di 44 anni.

Ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Civile, intervenuta sul luogo del sinistro, le cause alla base del violento impatto. Secondo quanto finora ricostruito, la Renault sulla quale viaggiava la famiglia stava percorrendo la strada del Marano quando ha impattato contro un muro in cemento a bordo strada, per poi essere sbalzata nuovamente sulla carreggiata, attraversandola completamente. La corsa del veicolo si è infine conclusa in una scarpata sul lato opposto.