INCIDENTE Incidente a Faetano: al Bufalini il bambino di 9 anni La Polizia Civile al lavoro per accertare le cause del sinistro

E' in prognosi riservata al Bufalini di Cesena, ma non in pericolo di vita il bambino di 9 anni, rimasto ferito nell'incidente stradale di ieri a Faetano in Strada del Marano, che ha coinvolto una famiglia sammarinese. La sorella di 13 anni e il papà sono invece ricoverati a San Marino, entrambi con prognosi di 20 giorni.

La madre, che era alla guida dell'auto, ha riportato solo escoriazioni, non è stata ricoverata e sta a fianco al figlio più piccolo, al Bufalini. I rilievi, per accertare la dinamica, sono stati eseguiti dalla Polizia Civile. Secondo le prime ricostruzioni, mentre il veicolo era in fondo al rettilineo di Strada del Marano, per cause ancora in corso di accertamento, in una semicurva a sinistra, ha dapprima impattato contro il muro perimetrale di una azienda, situato sul lato destro della strada, per poi essere sbalzata nuovamente sulla carreggiata, attraversandola completamente. La corsa del veicolo si è infine arrestata sul lato opposto della strada.

Le indagini sull'incidente proseguono per accertare le cause del sinistro – si ipotizza un colpo di sonno - ed anche in merito al corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

