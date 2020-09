Incidenti stradali e infortuni sul lavoro: la Polizia Civile pubblica i dati del 2020

Il Corpo di Polizia Civile, impegnato sul fronte degli incidenti stradali e infortuni sui luoghi di lavoro attraverso controlli, verifiche e ispezioni, ha pubblicato i dati relativi ai primi 8 mesi dell'anno. Dal 1° gennaio al 30 agosto 2020 gli incidenti stradali rilevati sono stati 65, dei quali 2 con prognosi riservata; 37 con feriti; 26 senza feriti e nessuno con prognosi oltre i 30 giorni. Nello stesso periodo dello scorso anno i sinistri erano stati 77.

Per quel che riguarda gli infortuni sul luogo di lavoro da gennaio ad agosto ne sono stati registrati 154 in diminuzione rispetto al 2019 quando erano stati 193.

"Bisogna favorire la cultura della sicurezza stradale ed anche quella nei luoghi di lavoro" - scrivo dalla Polizia Civile che annuncia anche che in questi due settori sono in corso indagini ai fini statistici alle quali, poi, seguiranno proposte per promuovere il principio della prevenzione.