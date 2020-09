Incidente nel pomeriggio a Murata in Strada Terza Gualdaria. Una Polo si era immessa da Via Gamella nel bivio che porta a Casole quando, per ragioni da accertare, ha investito una 26enne che stava camminando lungo la strada. Nell'impatto ha riportato alcune fratture, tanto da richiedere l'intervento del 118 per il trasporto al Pronto Soccorso. È stata ricoverata in ortopedia, con una prognosi di 30 giorni. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la Polizia Civile.