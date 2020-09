Punto Covid: sei nuovi guariti a San Marino. In Italia aumentano i contagi, in Europa boom di casi

Gli attualmente positivi al Covid sul Titano diminuiscono di un terzo, rispetto agli ultimi dati forniti dall’Iss: scendono da 18 a 12, grazie a sei guariti. Rispetto al 15 settembre, non si registrano nuove infezioni e le persone contagiate si trovano tutte in isolamento domiciliare. Le quarantene attive sono 16. A Rimini è risultata positiva un’insegnante di una scuola elementare. Mentre a Cesena a contrarre l’infezione è stato uno studente dell’ultimo anno di una scuola superiore: lui e tutti i suoi compagni sono stati messi in isolamento domiciliare.

In Emilia Romagna 121 nuovi casi e un decesso. Nessun nuovo positivo nell’imolese. In Italia aumentano i contagi: oggi sono 1907 contro i 1585 di ieri – per di più a fronte di un numero di tamponi leggermente più basso. I decessi sono 10, in lieve calo. Nel mondo sono stati superati i 30 milioni di casi. In Europa preoccupano Spagna e Francia, che hanno registrato un boom di casi in un giorno: rispettivamente 11.300 e 10.500. Nuove misure restrittive stanno per essere imposte a Lione e Nizza, così come nel Regno Unito. Secondo i calcoli della Bbc, saranno oltre 15 milioni le persone coinvolte da martedì prossimo nelle restrizioni da lockdown parziale in zone più vaste dell’Inghilterra di fronte all’estendersi di nuovi focolai. Downing Street però ribadisce che l’obiettivo è evitare un altro lockdown esteso.