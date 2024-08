Saludecio, ultimo saluto a Nicolas Bartolini: preghiere per la 19enne ancora in condizioni critiche

Ieri, a Saludecio, si è tenuto l'ultimo saluto a Nicolas Bartolini, il 26enne che ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto lo scorso 11 agosto a Misano Adriatico. La moto su cui viaggiava si è scontrata con due auto sulla Statale Adriatica e, purtroppo, il giovane è deceduto sul colpo. Si continua a pregare per la 19enne che viaggiava con lui, attualmente ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Bufalini di Cesena. Secondo fonti locali, la ragazza non sarebbe ancora fuori pericolo, ma starebbe rispondendo positivamente alle cure e non sarebbe più in coma farmacologico. Al termine della funzione, un lancio di palloncini bianchi ha accompagnato l'uscita del feretro di Nicolas dalla chiesa, in un commovente tributo da parte di tutta la comunità.