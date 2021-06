San Marino: turista cade alla 3^ torre. Trasportato lungo il sentiero della rupe

Brutta avventura per un turista italiano in mattinata a San Marino. Stava percorrendo insieme alla moglie il sentiero della Rupe quando, nello scendere dalla terza torre, è scivolato battendo il volto contro un muretto. L'incidente è avvenuto dopo le 10.30. Per l'uomo sono scattati subito i soccorsi, allertati dalla centrale interforze. Una ambulanza è arrivata al parcheggio P3 dove ad attenderla c'era la pattuglia della Polizia Civile che ha indirizzato i sanitari sammarinesi sul posto. L'uomo, intorno ai 65 anni, è stato stabilizzato e, dopo circa 20 minuti, è stato portato in barella fino al parcheggio. Era cosciente e, una volta giunto all'Ospedale di Cailungo, è stato sottoposto a Tac. Ad aiutare i soccorritori anche il consigliere della Dc Francesco Mussoni, che si trovava per motivi personali proprio sul luogo dell'incidente.